Due pistole e centinaia di proiettili in un' auto in sosta | la scoperta

Durante un controllo nei comuni di Pomigliano d'Arco e Brusciano, i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno trovato un’auto in sosta contenente due pistole con matricole abrase, due caricatori e 402 proiettili. L’auto è stata sottoposta a sequestro e i militari hanno avviato le indagini per approfondire il possesso delle armi.

Due pistole con matricole abrase, due caricatori e 402 proiettili. È quanto ritrovato dai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna in un servizio ad alto impatto svolto nei comuni di Pomigliano d'Arco e Brusciano. I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna durante la notte.