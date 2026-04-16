La pièce è metafora della relazione che intercorre tra l'uomo e il viaggio. Il mare rappresenta il filo sottile che divide coloro che si divertono tra coloro che cercano di sopravvivere. I sentimenti e i desideri dei personaggi elevano la vicenda alla condizione umana nella sua universalità, amplificando il senso dello spettacolo Due pescidebuttain prima assoluta alTeatro Bellinell’ambito dellaRassegna Expo,Teatro Italiano Contemporaneo. Lo spettacolo, scritto e diretto daPaolo Roberto Santo, sarà in scena dal17al19 aprileconFrancesco BonaccorsoeDomenico Panarello, nei panni diSalvatoreeDomenico. Salvatore e Domenico sono due pesci che vivono nelle acque di un paesino della provincia di Messina, Uno decide di partire per vedere cosa c’è oltre il mare, l’altro, invece, di rimanere perché fortemente legato alle sue radici.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Due pesci al Teatro Belli dal 17 aprile

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