Cosa: Debutto in prima assoluta dello spettacolo teatrale Due Pesci, una commedia agrodolce scritta e diretta da Paolo Roberto Santo.. Dove e Quando: Presso il Teatro Belli a Roma, nel cuore di Trastevere, dal 17 al 19 aprile.. Perché: Per assistere a una metafora teatrale poetica e graffiante che, attraverso gli occhi di due creature marine, esplora l’eterno e universale conflitto umano tra l’attaccamento alle proprie radici e il desiderio insopprimibile di scoprire nuovi orizzonti.. La vivace e sempre sorprendente stagione culturale romana si prepara ad accogliere un evento teatrale di grande fascino e originalità. Il palcoscenico si trasformerà per l’occasione in un microcosmo sottomarino, pronto a fare da cassa di risonanza alle più profonde inquietudini dell’animo umano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Due Pesci: L’Uomo e il Viaggio al Teatro Belli

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EXPO 2026: Il nuovo teatro italiano al BelliCosa: EXPO, quarta edizione della rassegna dedicata alla drammaturgia italiana contemporanea.

Meine Reise durch ein Ostdeutschland, das wir so nicht sehen

Temi più discussi: Quando la vera bestia è l’uomo; Oroscopo Pesci di oggi: mercoledì 8 aprile 2026; Il pesce d’aprile che ha ispirato un vero studio scientifico; Yuri e i pesci giganteschi: La mia vita a caccia di mostri: l'attesa, il combattimento, l’adrenalina. E ho un sogno nel cassetto.

Passeggiano sulla spiaggia e si imbattono in due pesci dell’Apocalisse: il raro avvistamento di due sorelle – VideoDue sorelle stavano passeggiando sulla spiaggia di Cabo San Lucas, nella Baja California, in Messico, quando si sono imbattute in un rarissimo avvistamento. Le due hanno incontrato due pesci remo, ... ilfattoquotidiano.it

Due pesci remo spiaggiati in Messico, il video del salvataggio: Sembrano usciti da un film di fantascienzaDue pesci remo si sono spiaggiati a Cabo San Lucas, in Messico, suscitando stupore e un po’ di preoccupazione tra i presenti, che sono intervenuti per salvarli. Questi animali, i più lunghi pesci ... fanpage.it

SEE SCRITTO CHE DUE PESCI NEL MARE DEBBANO INCONTRARSI, NON SERVIRA AL MARE ESSERE CENTO VOLTE PLÙ GRANDE. (STEFANO BENNI) - facebook.com facebook