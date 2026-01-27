La recente indagine su Unabomber si avvia verso l’archiviazione, poiché le analisi sui reperti non hanno confermato la presenza di DNA degli indagati, tra cui l’ingegnere Elvo Zornitta. La conclusione della superperizia sottolinea come il caso rimarrà irrisolto, mantenendo il mistero sull’identità dell’autore degli attentati.

Trieste, 27 gennaio 2026 – Avvocato Maurizio Paniz, la nuova indagine su Unabomber va verso l'archiviazione: la superperizia ha dimostrato che sui reperti non c'è il dna del suo cliente Elvo Zornitta, ingegnere friulano, e nemmeno degli altri 10 indagati. "Nel frattempo Zornitta ha avuto la vita distrutta, sotto tutti i punti di vista. Distrutta". Nell’incidente probatorio, a ottobre, è emersa anche una contaminazione su due reperti. Lei ha chiesto al gip di Trieste Flavia Mangiante di identificare gli autori. "E sono stati identificati. Ma questa cosa non ha alcun interesse ai fini processuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Vi spiego perché il caso Unabomber rimarrà un mistero per sempre"

Approfondimenti su Unabomber Archiviazione

L’avvocato Lubrano commenta le recenti conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea nel caso Agnelli, sottolineando la loro piena condivisibilità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Unabomber Archiviazione

Argomenti discussi: Vi spiego perché l'antisemitismo ci riguarda tutti; J-Ax: Vi spiego perché la mia Italia Starter Pack è perfetta per Sanremo; Douvikas: Cesc Fabregas è un genio. Vi spiego perché; Referendum giustizia, Dolci (Dda): Vi spiego perché la riforma finirà per indebolire le indagini antimafia.

Leonardo, «vi spiego perché serve una pace armata»: il ceo Roberto Cingolani svela la sua strategia per una difesa europeaParla il ceo Roberto Cingolani: Europa mai così in pericolo, bisogna accelerare sulle grandi alleanze e rafforzare il peso nella Nato. Il titolo? Restiamo competitivi come piace al mercato ... milanofinanza.it

Referendum giustizia, Dolci (Dda): Vi spiego perché la riforma finirà per indebolire le indagini antimafiaA Fanpage.it Alessandra Dolci, capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, interviene sul referendum sulla giustizia: Se formalmente il ... fanpage.it

Questa sera e domani sera (lunedì 29 e martedì 30 dicembre) due puntate speciali di Ignoto X su La7 su #unabomber. Per la prima volta parlerà chi è stato condannato. #pinorinaldi #crime #ignotox #la7 - facebook.com facebook