Due esemplari di pesce leone catturati antistante le acque crotonesi

Due pesci leone sono stati catturati nelle acque davanti alla costa di Croton. La notizia arriva da un’area frequentata da pescatori e appassionati di mare. Il Circolo Ibis commenta questa segnalazione come un dato rilevante per la tutela del Mediterraneo. La presenza di questa specie invasiva in questa zona è nota, ma la cattura conferma la sua diffusione nel tratto di mare locale.

Un segnale importante per la tutela del Mediterraneo – afferma il circolo Ibis. Il Circolo per l’Ambiente Ibis ODV comunica con attenzione e senso di responsabilità la recente cattura di due esemplari di pesce leone orientale (Pterois volitans, Linnaeus, 1758) da parte del motopeschereccio “Orlando”, comandato da Armando De Gennaro, nelle acque antistanti la città di Crotone. Si tratta di una specie nota anche come pesce scorpione orientale o scorpena volante, facilmente riconoscibile per il suo aspetto tanto spettacolare quanto pericoloso: corpo striato di bianco e rosso-bruno, pinne pettorali ampie e vistose, e una serie di aculei dorsali velenosi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Due esemplari di pesce leone catturati antistante le acque crotonesi Notizie correlate Pesce siluro, missione contenimento riuscita: catturati oltre mille esemplariTrezzo sull’Adda (Milano) – Contenimento siluro, missione compiuta: oltre mille esemplari catturati, tutti insieme quasi 4 tonnellate e mezzo di... Caprioli catturati in autodromo: "Esemplari liberati nel bosco"Che gli animali selvatici, cinghiali e caprioli, quando attraversano le strade, siano un concreto pericolo, come testimoniano in modo drammatico i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: ? Colpo (mancato) da 10.000 euro nella boutique degli storioni - BresciaToday; Il maxi predatore finirà in pentola: Il siluro alimenti la filiera food; Non toccatelo, allarme Adriatico: è arrivato dalla Liberia il pesce chirurgo che può causare ferite; Allarme pesce con le lamette nel Mar Adriatico: Non toccatelo. Pesce leone, il ‘killer dei mari’ avanza in Calabria. L’allarme: Pericoloso per l’uomo e l’ecosistemaCROTONE – Il Circolo per l’Ambiente Ibis ODV comunica con attenzione e senso di responsabilità la recente cattura di due esemplari di pesce leone orientale (Pterois volitans, Linnaeus, 1758) da parte ... quicosenza.it «Non toccatelo», allarme Adriatico: è arrivato dalla Liberia il pesce chirurgo che può causare feriteL’Adriatico accoglie un nuovo e pericoloso ospite tropicale: il Pesce chirurgo di Monrovia, nome scientifico Acanthurus monroviae. Come rivelato da recenti studi scientifici, questa ... ilmessaggero.it In occasione della Giornata del mare e della cultura marinara, la Capitaneria di Porto di Milazzo ha organizzato la liberazione in mare di due esemplari di tartaruga Caretta Caretta e curati dopo il ritrovamento nel mare di Milazzo e nello Stretto di Messina. Un facebook Al parco Le Cornelle di Valbrembo due rarissimi esemplari di #okapi x.com