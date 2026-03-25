Recentemente, alcuni caprioli sono stati catturati all’interno di un autodromo prima di essere liberati nel bosco. La presenza di animali selvatici, come cinghiali e caprioli, lungo le strade ha causato diversi incidenti, evidenziando il rischio che rappresentano per la sicurezza stradale. La gestione di questi esemplari si è resa necessaria per prevenire ulteriori episodi pericolosi.

Che gli animali selvatici, cinghiali e caprioli, quando attraversano le strade, siano un concreto pericolo, come testimoniano in modo drammatico i numerosi incidenti accaduti, è cosa nota. Se poi attraversano in una pista dove moto e auto sfrecciano velocissimi, il rischio diventa ancora più grande. Per questo nei giorni e nelle settimane scorse si è tenuta un’operazione di cattura dei caprioli che vivono all’interno dell’area del Mugello Circuit, a Scarperia e San Piero. Diciotto sono finiti nelle reti, azione non semplice compiuta dagli operatori della Regione Toscana e della Polizia della Città metropolitana di Firenze, con la collaborazione dei veterinari della Asl Toscana Centro, della Protezione Civile, dei vigili del fuoco e delle guardie venatorie volontarie coordinate dal comando provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caprioli catturati in autodromo: "Esemplari liberati nel bosco"

Articoli correlati

Caprioli nell’autodromo del Mugello: 18 esemplari catturati e liberati nei boschiFirenze, 24 marzo 2026 – Una colonia di caprioli aveva preso 'casa' all'autodromo del Mugello, e potevano rappresentare un rischio per la sicurezza...

Leggi anche: VIDEO | Mugello, 18 caprioli catturati nell’autodromo e liberati in aree appenniniche

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caprioli catturati

Temi più discussi: VIDEO | Mugello, 18 caprioli catturati nell’autodromo e liberati in aree appenniniche; Mugello, 18 caprioli catturati nell’autodromo e trasferiti in sicurezza sull’Appennino; Catturati 18 caprioli nell'autodromo del Mugello, poi liberati in Appennino; Mugello, 18 caprioli catturati nell’autodromo e trasferiti in sicurezza nelle aree appenniniche.

Caprioli nell’autodromo del Mugello: 18 esemplari catturati e liberati nei boschiSono stati liberati in aree appenniniche, si tratta di una colonia di caprioli maschi e femmine, adulti e piccoli ... lanazione.it

Diciotto caprioli catturati nell’autodromo e liberati in aree appenninicheUn'operazione di prevenzione condotta dalla Regione Toscana e dalla Città Metropolitana. La cattura e la liberazione della colonia di caprioli sono avvenute con l'obiettivo di garantire l'incolumità d ... rainews.it

Mugello, catturati 18 caprioli nell’autodromo: liberati sugli Appennini x.com

Mugello, 18 caprioli catturati nell’autodromo e liberati in aree appenniniche... - facebook.com facebook