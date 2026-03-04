Pesce siluro missione contenimento riuscita | catturati oltre mille esemplari

A Trezzo sull’Adda, nel milanese, è stata completata con successo la missione di contenimento del pesce siluro. Sono stati catturati più di mille esemplari, per un peso complessivo di quasi quattro tonnellate e mezzo, con il pesce più grande che supera il quintale di peso. L’intervento ha permesso di ridurre significativamente il numero di siluri presenti nella zona.

Trezzo sull'Adda (Milano) – Contenimento siluro, missione compiuta: oltre mille esemplari catturati, tutti insieme quasi 4 tonnellate e mezzo di peso, il più "importante" del peso di quasi un quintale. È il bilancio ultimo a conclusione del progetto triennale di contenimento del "predatore di fiume", ormai da molti anni promosso con finanziamento della Regione Lombardia ed eseguito "sul campo", sotto egida del Parco Adda Nord, da un team che include guardie ecologiche, squadre di cattura e subacquei.