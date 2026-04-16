Droni alla Protezione civile patentino per 39 volontari | Un volontariato sempre più professionale

Venti volontari della Protezione civile hanno ottenuto il patentino per pilotare droni, completando un percorso formativo presso la sede di Palmanova. In totale, 39 persone sono state certificate come piloti di sistemi aerei senza equipaggio, migliorando così le competenze del gruppo. Questa iniziativa mira a rendere il volontariato più professionale e preparato a intervenire sul territorio in modo più efficace.

Una rete sempre più qualificata e pronta a intervenire sul territorio. È questo il risultato del percorso che ha portato alla consegna degli attestati ai volontari piloti Uas (Unmanned aircraft system), avvenuta nella sede della Protezione civile di Palmanova. A sottolineare il valore.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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