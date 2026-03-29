Ieri mattina, nella sala Meneghello dell’istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza di corso Stati Uniti, si è tenuto l’incontro annuale tra gruppi e nuclei di volontariato e protezione civile delle province di Padova e Vicenza, affiliati alla federazione. L’evento ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà che operano nel settore, con l’obiettivo di condividere esperienze e coordinare attività.

L’associazione nazionale carabinieri ha due grandi anime: quella che fa capo al mondo delle sezioni e quella che è impegnata nel gruppo del volontariato e della protezione civile. L'ispettorato regionale Veneto dell'associazione nazionale carabinieri, responsabile dell’intera organizzazione che copre un territorio molto ampio, ha diviso in tre federazioni gli assetti che riguardano il volontariato e la protezione civile, per meglio gestire gli impegni, gli oneri burocratici e la modalità di espletamento dei servizi. L'incontro di ieri, sabato 28 marzo, è stato convocato dall'ispettore regionale veneto dell’associazione nazionale carabinieri generale Stefano Lupi per incontrare la federazione di Vicenza e Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Nuclei di volontariato e protezione civile a confronto

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