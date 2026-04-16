Drogata da mio marito per 20 anni | l’orrore delle Rape Academy riguarda anche l’Italia

Una donna ha riferito di aver subito violenze continue da parte del marito per due decenni, all’interno della propria abitazione. La testimonianza si unisce a un’indagine internazionale sulle cosiddette “Rape Academy”, coinvolgendo anche l’Italia. La donna ha descritto un lungo periodo di abusi senza aver mai avuto consapevolezza, evidenziando un fenomeno che si estende oltre i confini nazionali.

Per vent’anni è stata vittima di violenze sistematiche tra le mura di casa, senza mai potersene rendere conto. Valentina (nome di fantasia), madre di due figli residente nel Nord Italia, è la testimone chiave di una realtà che l’ inchiesta della CNN chiama « Rape Academy », ovvero una rete globale dove uomini senza scrupoli si scambiano istruzioni e video su come drogare e abusare delle proprie partner. Il caso italiano: la scoperta e la condanna. La verità per Valentina è emersa solo imbattendosi nei video registrati dal marito. Nei filmati, l’uomo documentava meticolosamente gli abusi compiuti su di lei dopo averla sedata con un mix di alcol e farmaci.🔗 Leggi su Open.online

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Dalla Thailandia, dove viveva da nomade digitale, gestiva un "supermercato della droga" - facebook.com facebook