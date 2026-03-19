Orrore nella chiesetta Auriane drogata e uccisa Il pm | ergastolo per Teima

Nella chiesetta si è consumato un omicidio: Auriane, trovata morta, era stata drogata. Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Teima, responsabile dell’omicidio con premeditazione. La vicenda ha attirato l’attenzione su un caso che ha scosso la comunità, mentre le indagini hanno ricostruito le modalità dell’atto violento. La decisione sulla condanna sarà presa nelle prossime settimane.

"L’ha uccisa con premeditazione e merita l’ergastolo". Una richiesta di pena annunciata quella fatta alla Corte d’Assise di Aosta dal pubblico ministero, Manlio D’Ambrosi, al termine della requisitoria del processo a carico di Sohaib Teima, il 24enne di Fermo accusato dell’omicidio di Auriane Laisne, l’ex fidanzata francese di 22 anni, trovata morta all’interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz, in Valle d’Aosta. Secondo il pm, il giovane programmò il delitto in ogni dettaglio. Per questo, al termine di una requisitoria durata circa due ore, ha chiesto che l’imputato venga condannato all’ergastolo. Era il 5 aprile 2024 quando il cadavere d Aurian venne trovato in una chiesa abbandonata di La Salle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orrore nella chiesetta. Auriane drogata e uccisa. Il pm: ergastolo per Teima Articoli correlati Leggi anche: Auriane, stordita e uccisa nella chiesetta, il pm: “Ergastolo per Sohaib Teima, omicidio premeditato” Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa, chiesto ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaIl pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne... Contenuti utili per approfondire Orrore nella chiesetta Auriane drogata... Argomenti discussi: Orrore nella chiesetta. Auriane drogata e uccisa. Il pm: ergastolo per Teima. Orrore nella chiesetta. Auriane drogata e uccisa. Il pm: ergastolo per TeimaSecondo la Procura, il 24enne fermano aveva premeditato tutto Vittima vessata, umiliata e sottoposta a un controllo ossessivo. ilrestodelcarlino.it Auriane, stordita e uccisa nella chiesetta, il pm: Ergastolo per Sohaib Teima, omicidio premeditatoLa pena chiesta alla Coste d''Assise dal sostituto procuratore di Aosta per il fermano di 24 anni al termine della requisitoria: L’ha imbottita di tranquillanti e poi l'ha colpita al collo con un col ... msn.com