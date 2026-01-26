Precipita dal cestello da diversi metri di altezza | grave 61enne operaio

Un operaio di 61 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal cestello da diversi metri di altezza durante un incidente sul lavoro al CargoPier di Osimo. È stato immediatamente trasportato in codice di massima urgenza all’ospedale di Torrette per le cure necessarie. L’incidente è sotto esame delle autorità competenti per chiarire le cause.

ANCONA – È stato trasportato con codice di massima urgenza all’ospedale di Torrette il 61enne operaio rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi al CargoPier di Osimo. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo – originario dell’Abruzzo, che lavora per una ditta di illuminazioni – si trovava su un cestello a diversi metri di altezza, quando il camion che lo sosteneva è stato urtato da un altro mezzo e l’impatto ha così provocato la sua caduta, facendolo precipitare sopra un’auto. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: dopo essere stato medicato e trattato sul posto, il 61enne è stato trasferito in codice rosso al presidio regionale in considerazioni dei traumi e delle ferite riportate.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su precipita cestello

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su precipita cestello

Argomenti discussi: Serve uno sgambatoio, raccolte 400 firme. L’associazione I randagi nel cuore ha depositato la richiesta in Comune; L'Ancona chiude il cerchio: con quella di Serie D è la prima squadra in tutte le finali possibili di Coppa Italia; Le cipolle di Urbania e il meteo per il 2026: sarà un anno pieno di pioggia, tanto ma tanto caldo ad agosto; Terremoto a Catanzaro oggi di magnitudo 3.8, la scossa avvertita anche a Cosenza e Crotone.

Operaio precipita da un cestello: in codice rosso a TorretteIl furgone dove era al lavoro il 60enne sarebbe stato urtato da un'auto Un operaio di 60 anni di origini abruzzese è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di Tor ... youtvrs.it

Camerano, precipita dal cestello del camion: caduta rovinosa, operaio in codice rossoCAMERANO – È precipitato dal cestello di un camion su cui stava lavorando e l'impatto al suolo, dopo un volo di circa 5-6 metri, ... msn.com

Tragedia sul lavoro: operaio 40enne precipita da un'impalcatura e muore - facebook.com facebook