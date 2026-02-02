Questa mattina a Paduli, in contrada Femmina Arsa, si è rischiato il peggio. Un uomo ha sparato alla moglie, che è rimasta gravemente ferita e ora si trova all’ospedale San Pio di Benevento. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre la donna riceve le prime cure.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi. Il tutto accade a contrada Femmina Arsa nel territorio di Paduli, dove un uomo avrebbe sparato alla propria moglie che, gravemente ferita, è stata trasportata presso il San Pio di Benevento. Sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sequestrata discoteca: al suo interno il doppio delle persone della capienza. Carabinieri Napoli, bilancio 2025 e appelli anti botti: “In Campania gente. VIDEO La Tenuta ‘La Fortezza’ apre le porte alla cultura: presentato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uomo spara alla moglie: sfiorato il dramma in provincia di Benevento

