Si spara da solo | Ho trovato la pistola in strada ma non è vero In casa aveva 5 bombe

Un individuo ha dichiarato di aver trovato una pistola in strada, ma le verifiche hanno scoperto che in casa possedeva cinque bombe e un'arma clandestina. L'incidente domestico ha portato all'apertura di un'indagine per chiarire la provenienza e la natura del materiale esplosivo sequestrato. La polizia ha svolto i rilievi sul luogo e ha sequestrato il materiale sospetto.

Il racconto di un incidente domestico è culminato con un'indagine su un'arma clandestina e materiale esplosivo. Un 51enne è arrivato in ospedale con un colpo di pistola.