Dracula - L' amore perduto lo splendido fumetto di Besson

DRACULA-L'AMORE PERDUTO Sky Suspense, ore 22.50. Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e Matilda de Angelis. Regia di Lub Besson. Produzione Francia 2025. Durata: 2 ore e 9 minuti LA TRAMA La leggenda di Dracula raccontata dagli inizi, quando il principe delle tenebre era un valoroso condottiero dei Carpazi che difendeva la cristianità dalle invasioni turche. Ma mentre lui combatte l'amatissima moglie è uccisa. Lui maledice Dio e per punizione viene trasformato in vampiro. Quattro secoli dopo Vlad ormai diventato Dracula è un misterioso signore che incontra una donna che sembra la copia perfetta della consorte. PERCHÈ VEDERLO Perché Besson...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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