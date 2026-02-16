Dracula L’amore perduto debutta su Sky Cinema con la visione di Luc Besson

Dracula L’amore perduto, diretto da Luc Besson, arriva su Sky Cinema Uno e NOW, portando sul piccolo schermo una narrazione epica che unisce il passato e il presente. La pellicola riprende le atmosfere gotiche del celebre vampiro, inserendo scene d’azione e momenti romantici che coinvolgono spettatori di tutte le età. La produzione, realizzata con effetti speciali all’avanguardia, promette di regalare un’esperienza visiva intensa e coinvolgente.

Sky Cinema presenta in prima TV DRACULA – L'AMORE PERDUTO, visionaria reinterpretazione del mito vampirico firmata da Luc Besson, in arrivo lunedì 16 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.