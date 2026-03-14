La rilettura del mito di Dracula da parte di Luc Besson è arrivata in homevideo con un'edizione 4K targata Lucky Red e Midnight Factory dotata di un audio straordinario e un ottimo video. Deludenti però gli extra. Torna il mito immortale di Dracula con nuovo adattamento del celeberrimo romanzo di Bram Stoker: stavolta lo firma Luc Besson, che nel suo Dracula - L'amore perduto sfodera il suo stile inconfondibile e sceglie una rilettura incentrata sul tema dell'amore e della maledizione, piuttosto che sull'horror, sondando l'aspetto più intimo e romantico del personaggio. Caleb Landry Jones interpreta un Dracula tormentato, sospeso tra l'eternità e un amore impossibile, in un racconto gotico potente ed emozionante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dracula - L'amore perduto: con il 4K il vampiro di Luc Besson è ancora più romantico

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