Dr Finanza sbarca in Italia | il modello vincente dal Portogallo

Il Gruppo Dr. Finanza entra nel mercato italiano, annunciando l’avvio di una strategia basata sulla stabilità e sulla crescita. La società porta con sé un modello di consulenza finanziaria che combina l’utilizzo di tecnologie innovative con un presidio sul territorio. Questa espansione segue il successo ottenuto in Portogallo, dove il metodo ha riscosso risultati positivi. La presenza in Italia sarà caratterizzata da un equilibrio tra servizi digitali e incontri di persona.

L’espansione del Gruppo Dr. Finanza nel mercato italiano prende ufficialmente il via con una strategia focalizzata sulla stabilità e sulla crescita costante, puntando su un modello di consulenza finanziaria che integra l’apporto tecnologico alla presenza fisica sul territorio. Durante la conferenza stampa dedicata al lancio nazionale, Ferreira, responsabile dell’internazionalizzazione per la società, ha delineato una visione progettata su tempi lunghi, basata sull’esperienza maturata in Portogallo dal 2014 ad oggi. Un modello di business fondato sulla sostenibilità e sulla gestione del rischio. Il piano di ingresso in Italia non nasce da un’improvvisa decisione, ma è il risultato di un percorso di consolidamento iniziato oltre un decennio fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dr. Finanza sbarca in Italia: il modello vincente dal Portogallo Notizie correlate Leggi anche: Credito, Dr. Finanza apre in Italia Leggi anche: Leal (Co-CEO Dr. Finanza): "In Italia per l'educazione finanziaria a partire dai mutui" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuovo Mediatore Creditizio: Dr. Finanza sbarca in Italia dal Portogallo. Modello Innovativo e Educazione Finanziaria; Dr. Finanza sbarca in Italia: educazione finanziaria e mutui; In Italia arriva Dr. Finanza, la fintech portoghese che ti aiuta a ottenere il mutuo; Credito, Biffi (Dr. Finanza Italia): Educazione finanziaria fondamentale per le famiglie. Nuovo Mediatore Creditizio: Dr. Finanza sbarca in Italia dal Portogallo. Modello Innovativo e Educazione FinanziariaEntra in Italia Dr. Finanza, fintech portoghese specializzata in benessere finanziario e intermediazione del credito, L’azienda opererà nel nostro Paese ... pltv.it Ferreira (Chief Internationalization Officer Dr. Finanza): In Italia giochiamo partita a lungo termine(Adnkronos) – Stiamo giocando una partita che è a lungo termine – afferma Hugo Rosa Ferreira, Chief Internationalization Officer ... cremonaoggi.it Sbarca dalla nave con mezzo chilo di hascisc, arrestato a Olbia. Operazione antidroga della Guardia di Finanza #ANSA - facebook.com facebook Olbia, sbarca dal traghetto con mezzo chilo di hashish nascosto in auto: in manette un 22enne x.com