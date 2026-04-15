Credito Dr Finanza apre in Italia

Il Dr. Finanza ha aperto una nuova sede in Italia, con l’obiettivo di assistere le famiglie nella selezione del mutuo più adatto alle loro esigenze. La società si propone di fornire informazioni e supporto per consentire decisioni economiche più consapevoli. La sede è situata a Milano e l’apertura è avvenuta il 15 aprile.

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Aiutare le famiglie nella scelta del mutuo più adatto alla propria situazione, attraverso decisioni economiche chiare e consapevoli. È con questo obiettivo che Dr. Finanza, fintech portoghese specializzata in benessere finanziario e intermediazione del credito, debutta ufficialmente sul mercato italiano. L'azienda opererà nel nostro Paese focalizzandosi sull'intermediazione dei mutui e sul miglioramento dell'educazione finanziaria dei consumatori, attraverso un servizio scrupoloso, indipendente e personalizzato per ogni famiglia. Il suo modello integra consulenza esperta, tecnologia ed educazione finanziaria. La fintech vanta oltre dieci anni di esperienza maturata in Portogallo, dove rappresenta una realtà affermata che si avvale di più di 300 specialisti che, solo nel 2025 hanno gestito oltre 200.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Credito, Dr. Finanza apre in Italia Notizie correlate Leggi anche: Dr: rinnova accordo con Chery, per cinesi sbarco in Italia con gamma e rete autonoma Leggi anche: Lidl Italia apre 23 punti vendita in 7 settimane, a Milano apre store numero 800