In Italia si discute di educazione finanziaria, con particolare attenzione ai mutui, in un contesto europeo dove il Portogallo si trova vicino alla penultima posizione in classifica. Un dirigente di una società specializzata ha sottolineato l'importanza di intervenire su questo tema fin dall'inizio, evidenziando la necessità di migliorare la conoscenza finanziaria tra i cittadini. La questione viene trattata in una giornata dedicata, a Milano, con interventi e dati sulla situazione attuale.

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Portogallo occupa la penultima posizione in Europa in termini di alfabetizzazione finanziaria: fin dall'inizio, quindi, abbiamo capito che era necessario darsi da fare al riguardo - afferma Nuno Leal, Co-CEO di Dr. Finanza, intervenuto alla conferenza stampa per il lancio italiano del Gruppo - Il nostro obiettivo è sempre stato quello di aiutare le persone a gestire correttamente il proprio denaro, il proprio patrimonio e a comprendere meglio i prodotti finanziari, sia sul fronte del credito che su quello degli investimenti: ed è esattamente quello che vogliamo fare anche in Italia. Il vostro paese si trova...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Leal (Co-CEO Dr. Finanza): "In Italia per l'educazione finanziaria a partire dai mutui"

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