Dove vedere in tv Conegliano-Milano A1 volley femminile 2026 | orario gara-3 programma streaming

Domenica 19 aprile alle 18.00 si svolgerà gara-3 della finale scudetto di volley femminile tra Conegliano e Milano. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. I tifosi potranno seguire l’incontro sui canali dedicati e online, con dettagli su orario e modalità di visione comunicati dalla lega e dai broadcaster ufficiali.

Domenica 19 aprile (ore 18.00) si giocherà Conegliano-Milano, gara-3 della finale scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso proseguirà la serie al meglio delle cinque partite che assegnerà il tricolore, ormai siamo arrivati a un momento cruciale del confronto: le Pantere hanno vinto i primi due incontri, conducono per 2-0 e sono così a un solo successo dalla conquista dell’ottavo scudetto di fila, mentre le meneghine proveranno a imporsi in trasferta per allungare la contesa. La formazione allenata da coach Daniele Santarelli si affiderà su stelle come l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro.🔗 Leggi su Oasport.it

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