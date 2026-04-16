Doppio pass per gli Europei nei 1500 femminili | Quadarella e Taddeucci volano a Parigi

Due nuotatrici italiane si sono qualificate per gli Europei di nuoto a Parigi nei 1500 stile libero femminili. Simona Quadarella ha conquistato un nuovo pass con il tempo di 15:55.89, mentre la sua compagna di squadra, Taddeucci, ha ottenuto la qualificazione durante le ultime competizioni di qualificazione nazionali. Entrambe si sono guadagnate il diritto di partecipare alla rassegna continentale grazie ai risultati ottenuti nelle gare di selezione.

Ennesimo titolo italiano nei 1500 stile libero per Simona Quadarella, che con il tempo di 15:55.89 si guadagna in scioltezza un altro posto sul volo per Parigi. Dopo gli 800 conquistati nella prima giornata di gare, l’azzurra ha nuotato in modo regolare cercando di mantenere una frequenza di bracciate alta e un ritmo da 32 basso ogni 50. Secondo pass su questa distanza conquistato da Ginevra Taddeucci, che con 16:08.35 realizza anche il suo primato personale, superando di tre decimi il precedente realizzato al Settecolli del 2024, valso la qualifica olimpica. Completa il podio una giovane Emma Vittoria Giannelli in 16:18.99. L’andatura della...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Doppio pass per gli Europei nei 1500 femminili: Quadarella e Taddeucci volano a Parigi Notizie correlate Leggi anche: Cresce Bianca Nannucci! Titolo italiano nei 200 sl e pass per gli Europei, battuta Quadarella Michele Lamberti super a Riccione: record italiano nei 50 dorso e pass per gli Europei di ParigiPrima finale e subito fuochi d’artificio nei campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bronzo tricolore e tanti pass per l’estate: il Plebiscito fa splendere il nuoto artistico padovano; Soncin concentrato sul doppio impegno con Serbia e Danimarca: Sentiamo la responsabilità come opportunità; Italia qualificata alle Billie Jean King Cup Finals 2026: Paolini e Errani siglano il 3-0 sul Giappone · Tennis; Il Friuli Venezia Giulia brilla al secondo Meeting Nazionale. Doppio pass per gli Europei nei 1500 femminili: Quadarella e Taddeucci volano a ParigiEnnesimo titolo italiano nei 1500 stile libero per Simona Quadarella, che con il tempo di 15:55.89 si guadagna in scioltezza un altro posto sul volo per ... oasport.it COBOLLI NON SI FERMA: QUARTI A MONACO! Grande prova di forza di Flavio Cobolli in Germania! L’azzurro domina Zizou Bergs con un doppio 6-4 e stacca il pass per i quarti di finale dell'ATP 250 di Monaco di Baviera. Dopo Montecarlo, Flavio rit - facebook.com facebook