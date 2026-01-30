All’aeroporto di Orio al Serio i visitatori possono ammirare il treno di cioccolato, un’opera da record, esposta fino al 20 febbraio. È una grande attrazione per chi passa dallo scalo bergamasco, con tanti curiosi che si fermano a fotografare questa creazione dolce e imponente.

LA CURIOSITÀ. Il treno di cioccolato da record in esposizione allo scalo bergamasco fino al 20 febbraio. «Siamo felici e orgogliosi di ospitare un’opera da record, permettendo a migliaia di persone di ammirarla. Un simbolo dell’eccellenza artigianale, una forma di cooperazione internazionale e uno straordinario esempio di solidarietà», ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, ricordando anche la presenza in aerostazione dei volontari dell’Associazione Cure Palliative. Nonostante metta l’acquolina in bocca ai passeggeri, il treno non è consumabile perché ha una “destinazione” solidale da raggiungere L’esposizione, allestita nell’area pubblica dell’aerostazione, rafforza infatti la dimensione solidale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - All’aeroporto di Orio al Serio il Winter Games Express

Approfondimenti su Orio Al Serio Train

Un uomo di 33 anni è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio dalla Polizia di Frontiera.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milano - Premiato il treno di cioccolato più lungo al mondo

Ultime notizie su Orio Al Serio Train

Argomenti discussi: All’aeroporto di Orio al Serio il Winter Games Express; Problema tecnico all’aeroporto di Orio al Serio: ritardi e voli cancellati; Il trenino di cioccolato più grande al mondo arriva anche a Bergamo; Il trenino di cioccolato da Guinness World Record atteso all’aeroporto di Bergamo.

All’aeroporto di Orio al Serio il Winter Games ExpressDopo aver conquistato il Guinness World Record come Longest Chocolate Sculpture, il Winter Games Express prosegue il suo viaggio simbolico e approda all’aeroporto di Orio al Serio, dove resterà in ... ecodibergamo.it

Orio al Serio, l’arrivo del treno cambia la viabilitàSulla Nuova Cremasca chiuso fino a fine marzo lo svincolo per lo scalo. «Situazione critica nei prossimi mesi». ecodibergamo.it

The Winter Games Daily Vlog. - facebook.com facebook

A Milano il Winter Games Express, treno di cioccolato da Guinness. A Palazzo Lombardia la scultura di cioccolata più lunga del mondo #ANSA x.com