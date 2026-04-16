Il governo Meloni ha preso una posizione distinta rispetto a Caltagirone, aggiungendosi a una serie di recenti dissensi con figure di spicco come Trump e Netanyahu. Nel settore bancario, si è conclusa la scelta del nuovo amministratore delegato di Mps, con Luigi Lovaglio confermato alla guida. Parallelamente, Francesco Gaetano Caltagirone non ha ottenuto il risultato sperato nella corsa per i vertici dell’istituto di credito.

Nella partita dei vertici di Mps il vincitore è un manager, Luigi Lovaglio; lo sconfitto è un azionista, Francesco Gaetano Caltagirone. Ma dietro le quinte si è mosso anche il governo Meloni, attraverso il ministero dell’Economia e delle finanze guidato da Giancarlo Giorgetti. Lovaglio era stato nominato nel 2022 da Mario Draghi, allora presidente del Consiglio, per rilanciare il Monte dei Paschi che era stato di fatto salvato e nazionalizzato, con l’obiettivo a medio termine di ri-privatizzare la banca. Il Calta, per riuscire a comandare in Generali, di cui è da anni un grande azionista, alla fine del 2024 è entrato in Mps dove, qualche mese dopo, ha partecipato alla scalata su Mediobanca, che di Generali detiene il 13%.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dopo Trump e Netanyahu, il governo Meloni si smarca anche da Caltagirone

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