Dopo il sequestro preventivo il patrimonio da oltre 7 milioni di euro viene confiscato

Dopo un sequestro preventivo, il patrimonio di oltre 7 milioni di euro è stato confiscato. La Guardia di Finanza di Rimini aveva già eseguito un sequestro nel novembre del 2024, su disposizione del sostituto procuratore, a carico di un uomo di 68 anni originario di Crotone e residente in città. La stessa indagine ha portato alla confisca definitiva di quei beni.

La prima stangata era arrivata nel novembre del 2024 quando la Guardia di Finanza di Rimini, in seguito a un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, aveva sequestrato un patrimonio da oltre 7 milioni di euro a un 68enne crotonese residente in città in applicazione della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, sequestro da 6,5 milioni di euro a capi criminali: ecco cosa è stato confiscato Riemerge il patrimonio rubato a Ursula Andress, maxi sequestro da 20 milioni di euro in ToscanaÈ di un sequestro preventivo di beni per 20 milioni di euro il bilancio di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze –... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Truffe ed estorsioni dopo gli interventi idraulici urgenti: due indagati, sequestro per 200mila euro; Scoperte 19 auto sparite dopo noleggio a lungo termine; Slot, teste di legno e conti svuotati: così una famiglia di Borghesiana gestiva il business delle sale; Sequestro preventivo: obbligo di motivazione urgenza. Roma, sequestro da 1 milione di euro al boss del narcotraffico Leandro Bennato: è detenuto al 41 bisI carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo al patrimonio del boss del narcotraffico romano Leandro Bennato al 41 bis ... fanpage.it Sequestro di 200.000 euro e auto per truffa ed estorsione ai danni di anziani e disabili in LombardiaTruffa ed estorsione ai danni di anziani e disabili: sequestro di oltre 200.000 euro e un'autovettura. Accertati reati di malversazione di fondi pubblici e autoriciclaggio. lamilano.it PRIMA o DOPO Se dovessi scegliere, cosa preferisci per rilassarti 1 Verde totale 2 Tuffo immediato Rispondi con il numero #mspiscine #piscinainterrata #piscineprefabbricate #poolbuilder #piscinaprivata #villadilusso #giardinodicasa #outdoo facebook