La Polizia di Roma ha sequestrato oltre 6,5 milioni di euro a capi di un’associazione criminale attiva nello spaccio. Sono stati confiscati beni e denaro, tutti messi sotto sequestro durante un’operazione mirata a colpire il traffico di droga in città. Gli investigatori hanno smantellato una rete che movimentava ingenti somme di denaro, portando alla confisca di numerosi beni di valore.

È di oltre 6.5 milioni di euro il valore complessivo dei beni sequestrati ai capi di un’associazione criminale attiva nello spaccio di sostanze stupefacenti, in un’operazione condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma. Il provvedimento, emesso dal Tribunale su proposta della Procura e del Questore, è stato eseguito a seguito di indagini che hanno permesso di individuare e bloccare beni di ingente valore, tra cui 2 orologi Rolex, gioielli in oro e 1.3 milioni di euro in contanti e depositi bancari. Operazione della Divisione Anticrimine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio lo scorso 21 gennaio, quando la Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, sequestro da 6,5 milioni di euro a capi criminali: ecco cosa è stato confiscato

