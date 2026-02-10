Roma sequestro da 6,5 milioni di euro a capi criminali | ecco cosa è stato confiscato

Da virgilio.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Roma ha sequestrato oltre 6,5 milioni di euro a capi di un’associazione criminale attiva nello spaccio. Sono stati confiscati beni e denaro, tutti messi sotto sequestro durante un’operazione mirata a colpire il traffico di droga in città. Gli investigatori hanno smantellato una rete che movimentava ingenti somme di denaro, portando alla confisca di numerosi beni di valore.

È di oltre 6.5 milioni di euro il valore complessivo dei beni sequestrati ai capi di un’associazione criminale attiva nello spaccio di sostanze stupefacenti, in un’operazione condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma. Il provvedimento, emesso dal Tribunale su proposta della Procura e del Questore, è stato eseguito a seguito di indagini che hanno permesso di individuare e bloccare beni di ingente valore, tra cui 2 orologi Rolex, gioielli in oro e 1.3 milioni di euro in contanti e depositi bancari. Operazione della Divisione Anticrimine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio lo scorso 21 gennaio, quando la Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

roma sequestro da 65 milioni di euro a capi criminali ecco cosa 232 stato confiscato

© Virgilio.it - Roma, sequestro da 6,5 milioni di euro a capi criminali: ecco cosa è stato confiscato

Approfondimenti su Roma Sequestro

Confiscato patrimonio da 3 milioni di euro a un usuraio vicino a mafia e Banda della Magliana

Maxi sequestro a Catania: 2 milioni di capi contraffatti pronti per il Natale

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato circa 2 milioni di capi di abbigliamento contraffatti, destinati al mercato natalizio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Sequestro

Argomenti discussi: Fiere: dall'estetica al benessere consapevole, nella Capitale al via Roma International Estetica; Maxi operazione contro il mercato nero dell'argento, sequestratati 15,7 milioni di euro e 15 indagati: coinvolta anche Pescara [FOTO-VIDEO]; La commissione d'inchiesta sulle periferie a Tor de Cenci e Pomezia, Battilocchio: La presenza dello Stato non arretra di un passo; Roma, incidente in via Fiorentini: automobilista investe e uccide ragazzo di 18 anni.

roma sequestro da 6Roma, sequestro da 6,5 milioni di euro a capi criminali: ecco cosa è stato confiscatoOltre 6.5 milioni di euro sequestrati ai capi di un’associazione criminale per spaccio a Roma: beni e denaro bloccati dalla Polizia. virgilio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.