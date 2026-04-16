dopo il regime

Nella serata del 12 aprile, nel centro di Budapest, migliaia di persone si sono radunate per celebrare la vittoria alle urne che ha portato alla fine del mandato del primo ministro in carica. Dopo anni di governo, il risultato elettorale ha portato a un cambio di leadership nel paese, con la maggioranza degli elettori che ha votato per un nuovo corso politico. La piazza si è riempita di festeggiamenti e bandiere.

Migliaia di ungheresi festeggiano nel centro di Budapest la sconfitta alle urne del primo ministro Viktor Orbán la sera del 12 aprile. Dopo sedici anni al potere, il leader sovranista e populista è stato sconfitto da Péter Magyar, alla guida del partito Tisza. L’affluenza è stata particolarmente alta, il 79,5 per cento, e Orbán ha riconosciuto il risultato poco dopo la chiusura delle urne. L’esito del voto avrà conseguenze sugli equilibri politici nell’Unione europea e sul rapporto che Budapest ha con la Russia e gli Stati Uniti. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali.🔗 Leggi su Internazionale.it

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