La Casa della Salute di Badia al Pino riapre giovedì, dopo essere stata chiusa a causa dell’incendio che ha danneggiato parte dell’edificio. Ora, i servizi sanitari saranno disponibili come prima, dando sollievo alle persone che dipendono da questa struttura. La ripresa rappresenta un passo importante per l’intera comunità di Civitella in Val di Chiana, che si prepara a tornare alla normalità.

Badia al Pino ma più in generale tutto il territorio di Civitella in Val di Chiana si prepara a riabbracciare la propria Casa della Salute. C’è una data da cerchiare in rosso sul calendario ed è quella di giovedì 19 febbraio quando la struttura di Badia al Pino riaprirà le porte a medici, personale sanitario, amministrativo e pazienti. A darne notizia l’amministrazione comunale, in primis il sindaco Andrea Tavarnesi che attraverso un post sui propri canali social ha fissato l’appuntamento. "La USL Toscana Sud Est ci ha comunicato che giovedì 19 febbraio le attività sanitarie della Casa della Salute di Badia al Pino riprenderanno regolarmente - ha scritto il sindaco Tavarnesi - ringrazio la USL, la Cooperativa di Medicina Nuova e tutti gli operatori che hanno lavorato in questi giorni per consentire una riapertura in sicurezza, oltre ai cittadini per la pazienza e la collaborazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riapre giovedì la Casa della salute. Servizi a pieno regime dopo il rogo

La nuova riorganizzazione della sanità in Casentino prende forma con l’apertura della Casa di comunità di Bibbiena il 31 marzo.

