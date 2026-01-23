Operazione regime change | Dentro la campagna AI di Israele per rovesciare il regime iraniano

L’uso strategico dell’informazione è fondamentale nelle dinamiche geopolitiche di Iran e Israele. Questa campagna mira a influenzare le percezioni pubbliche e a sostenere obiettivi politici, evidenziando l’importanza del controllo delle narrazioni. Comprendere queste operazioni è essenziale per analizzare le tensioni regionali e le implicazioni di un eventuale cambio di regime.

Il controllo dell'informazione, la censura e la manipolazione delle narrazioni pubbliche sono da anni strumenti decisivi nella competizione geopolitica tra la Repubblica Islamica dell'Iran e i suoi avversari regionali e internazionali, tra cui Israele. In un contesto dove la dimensione militare e quella diplomatica si intrecciano sempre più con la sfera digitale, la battaglia per influenzare la percezione collettiva diventa parte integrante del conflitto: non si tratta soltanto di "raccontare" gli eventi, ma di orientare emozioni, scelte e comportamenti di intere popolazioni, dentro e fuori i confini nazionali. Dal genocidio di Gaza al regime-change iraniano Nel contesto delle tensioni in Medio Oriente, le recenti dichiarazioni di Saeed Montazer al-Mahdi, portavoce delle forze dell'ordine iraniane, indicano una percezione di stabilità nel Paese.

