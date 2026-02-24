Chiude Bardelli lo storico negozio di Milano | Entravi e ti sentivi conosciuto Corso Magenta perde un pezzo della sua identità

Bardelli, il negozio storico di Milano, chiude dopo più di 80 anni di attività. La causa principale è la crisi economica e la diminuzione delle vendite, che hanno reso insostenibile la sua attività. Molti clienti affezionati si rammaricano di perdere un punto di riferimento per l’eleganza e la tradizione milanese. La chiusura rappresenta la fine di un’epoca per il quartiere di corso Magenta, che perde un pezzo della sua identità.

© Ilgiorno.it - Chiude Bardelli, lo storico negozio di Milano: “Entravi e ti sentivi conosciuto. Corso Magenta perde un pezzo della sua identità”

Milano, 24 febbraio 2026 – A Milano si spegne un’altra luce di corso Magenta. Dopo oltre 80 anni di storia chiude Bardelli, la boutique simbolo dell’eleganza milanese dal 1941. Le saracinesche si sono abbassate in silenzio, senza clamore. Ma per molti milanesi la chiusura di questo storico negozio di abbigliamento è un colpo al cuore. Bardelli ha rappresentato un presidio di eleganza classica e discreta, un indirizzo sicuro per chi cercava qualità e misura in un mondo che cambia sempre più in fretta. Fondato nel 1941. Fondato nel 1941 da Matilde Bardelli come piccola bottega di cappelli nel cuore di Milano, in corso Magenta 13, nel pieno degli anni difficili della guerra, il negozio aveva saputo attraversare le stagioni della città, dalla ricostruzione al boom economico, fino alla Milano contemporanea, mantenendo un’impronta stilistica precisa: capi senza tempo, attenzione ai dettagli, rapporto diretto con il cliente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it “Napoli perde un pezzo della sua identità, ricostruiamo subito”: l’appello di Marisa Laurito per il Teatro SannazaroMarisa Laurito denuncia che l’incendio al Teatro Sannazaro ha danneggiato un simbolo di Napoli e chiede di ricostruirlo subito. Leggi anche: “Napoli perde un pezzo della sua identità, ricostruiamo subito”: sul Fatto.it l’appello di Marisa Laurito per il Teatro Sannazaro