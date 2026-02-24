Novara dopo oltre 50 anni chiude il negozio di scarpe in centro città

A Novara, la chiusura di un negozio di scarpe in centro città deriva dal calo delle vendite e dalla concorrenza crescente. Il negozio, aperto oltre mezzo secolo fa, ha visto passare generazioni di clienti e ha rappresentato un punto di riferimento per molti residenti. La decisione arriva dopo un lungo confronto tra i proprietari e i dipendenti, che hanno deciso di chiudere definitivamente le attività. La serrata segna la fine di un’epoca per il quartiere.

"Cari clienti, dopo 54 anni si chiude un capitolo fatto di passione, valori e persone. Questo negozio è stato la nostra storia, nata dai nostri genitori e cresciuta grazie a voi. Grazie di cuore per l'affetto e la fiducia di sempre. Con sincera gratitudine". Da un po' di giorni queste parole sono affisse sulla porta di ingresso del negozio di via Dante 2D a Novara: si tratta del negozio di scarpe Pernechele, che ha dato il via alla svendita totale per cessata attività dopo oltre mezzo secolo di vita. Una svendita che durerà circa tre mesi. Il negozio, in centro città, praticamente di fronte al mercato coperto, ha accolto e soddisfatto le richieste di migliaia di clienti novaresi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Novara, dopo oltre 50 anni chiude il barbiere Tonino in cittàA Novara, dopo oltre mezzo secolo di attività, il barbiere Antonio Biasco, conosciuto come Tonino, ha chiuso definitivamente il suo negozio nel centro storico.

Novara, dopo oltre 60 anni chiude la storica pasticceria in centro cittàA Novara, dopo più di sessant’anni di attività, la storica pasticceria Gramigni ha chiuso definitivamente i battenti.

Argomenti correlati

Incidente sulla A4: 50enne scende da auto in avaria e viene travolto; Si ferma con l’auto in panne sulla Torino-Milano e viene travolto: muore in ospedale; Si getta sotto il treno come la figlia, morto Paolo Lorenzini: aveva 51 anni. Dramma a Borgomanero; Giornata mondiale del rene, screening gratuiti nelle piazze di Oleggio, Arona e Borgomanero.

GIANA, PER FAVORE, FAI GOL! VA A NOVARA PER DIMENTICARE LE DUE SCONFITTE DI FILA Domani alle 14:30 tornerà in campo la Giana di Espinal. Classifica tranquilla, ma serve comunque una ripartenza dopo due ko di fila. E si torna al solito discors - facebook.com facebook