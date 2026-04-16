Donato Nitti a Firenze | l’arte che sfida il tempo tra poesia e visione

A Firenze, l’artista Donato Nitti ha aperto una nuova esposizione presso AMZ Spazio, presentando il ciclo intitolato The Wall Edit. La mostra include la prima installazione di un progetto trimestrale ideato da Alexandra Marie e Sandra Miranda Pattin, con Nitti come protagonista. L’evento mette in mostra le sue opere, che uniscono elementi poetici e visivi, e si inserisce in un calendario di esposizioni temporanee.

L’artista fiorentino Donato Nitti inaugura presso AMZ Spazio il ciclo espositivo denominato The Wall Edit, un progetto che vede l’autore protagonista della prima installazione trimestrale concepita da Alexandra Marie e Sandra Miranda Pattin. L’appuntamento conclusivo con le opere di Nitti è fissato per giovedì 23 aprile, con un programma che prevede la lettura di componimenti tratti dal volume poetico Di sogni perduti, pubblicato da Bertoni, e l’estrazione di un pezzo d’arte tramite sorteggio. Stratificazioni identitarie tra estetica e filosofia. Le composizioni selezionate per questa iniziativa non si limitano a una semplice esposizione visiva, ma si configurano come un intreccio di riflessioni dove l’immagine si fonde con il pensiero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donato Nitti a Firenze: l’arte che sfida il tempo tra poesia e visione Notizie correlate L’arte del ghiaccio tra realtà e illusione: Morden Gore illumina Macerata con un’installazione che sfida il tempoA Macerata, in una delle vie più frequentate della città, corso Cavour, è apparso un’opera d’arte che ha subito acceso un dibattito tra ironia e... All'AMZ Spazio la mostra "The Wall Edit" di Donato NittiLe opere di Donato Nitti, selezionate per The Wall Edit, si presentano come stratificazioni di pensiero e immagini, tra autoritratto e ritratto del...