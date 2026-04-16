All' AMZ Spazio la mostra The Wall Edit di Donato Nitti

Le opere di Donato Nitti, selezionate per The Wall Edit, si presentano come stratificazioni di pensiero e immagini, tra autoritratto e ritratto del presente, dove il passato affiora e si dissolve. Il lavoro dell’artista si sviluppa come un percorso che attraversa tecniche e territori differenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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