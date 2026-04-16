Donation Day un sì che salva la vita | il valore del dono al centro negli ospedali

Il 16 aprile si celebra in Veneto il Donation Day, una giornata dedicata alla donazione e al trapianto di organi e tessuti. In questa occasione si svolgono eventi e iniziative nelle strutture sanitarie della regione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del gesto di donare. La giornata mette in risalto il valore di un semplice sì che può permettere a molte persone di ricevere un’opportunità di vita.

C’è una parola di due lettere che è capace di cambiare il destino di altre persone: “sì”. Questo è il cuore del Donation Day, la Giornata regionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, che oggi, mercoledì 16 aprile, viene celebrata in tutto il Veneto con iniziative dedicate.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

“Sana e Salva. Quando lo Sport salva la vita”: il progetto che mette al centro lo sport come rete concreta contro la violenzaNella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” si è svolto il convegno “Sana e Salva.

La pelle “salva vita”: il dono di 125 pazienti che ha aiutato i feriti di Crans-MontanaMilano, 1 febbraio 2026 – Trentacinquemila centimetri quadrati sono tre metri quadri e mezzo: l’area di una doccia grande, o di un piccolo...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Trapianti. Il 16 aprile in Veneto il Donation Day. Stefani, donare gesto d’amore. Fondamentale l’informazione delle persone. Dati record per il sistema regionale.; L'IMPORTANZA DEL DONO: IL 16 APRILE IL DONATION DAY; In Veneto torna il Donation Day il 16 aprile: una giornata per informare i cittadini sulla donazione di organi e tessuti; VIDEO | Trapianti, Veneto leader. Donare è un gesto che dà vita: torna il Donation Day.

Una scelta consapevole per la vita: giovedì 16 aprile è il Donation Day. In tutti gli ospedali veneti, e anche presso l'AOUI Verona, dedichiamo un'intera giornata all'informazione e alla sensibilizzazione sulla donazione di organi, tessuti e cellule. Dove: Sala facebook

Donation Day: libro e podcast raccontano la donazione di cellule staminali e storie di rinascita. #Veneto #Treviso #Eventi x.com