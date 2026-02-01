La pelle salva vita | il dono di 125 pazienti che ha aiutato i feriti di Crans-Montana

La pelle di 125 donatori ha salvato molte vite a Crans-Montana. Nei giorni scorsi, i medici hanno utilizzato la pelle di pazienti che hanno deciso di donare, per aiutare i feriti più gravi. È un gesto che ha permesso di coprire grandi ferite e di ridurre i tempi di recupero. La procedura si è dimostrata efficace e ha fatto la differenza per chi stava lottando tra la vita e la morte.

Milano, 1 febbraio 2026 – Trentacinquemila centimetri quadrati sono tre metri quadri e mezzo: l'area di una doccia grande, o di un piccolo ripostiglio. Invece parliamo di pelle: pelle di persone che non ci sono più e hanno donato anche questo, tra i tessuti e gli organi che si può scegliere di destinare, dopo la morte, a migliorare la vita di qualcuno o proprio a salvarla, com'è stato per questi trentacinquemila centimetri che nell'ultimo mese sono stati trapiantati ai dodici italiani portati all'ospedale Niguarda con le ustioni dell'incendio di Crans-Montana. Le cure immediate. Un mese esatto è passato dal Capodanno in cui i primi tre elicotteri del ponte aereo sono atterrati sul dipartimento d'emergenza del Grande ospedale metropolitano, e quei centimetri di pelle, in particolare i primi quindicimila impiegati "nei primissimi giorni, sono stati il materiale che insieme alla bravura dei rianimatori e dei chirurghi plastici ha permesso la sopravvivenza dei pazienti.

