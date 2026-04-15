Recentemente, l'ex presidente ha affermato che le bibite gassate sono benefiche e che, in qualche modo, contrastano il presenza di cancro. Le sue dichiarazioni hanno attirato l'attenzione dei media, considerando il suo ruolo pubblico e la diffusione delle sue opinioni. La questione ha sollevato discussioni tra esperti e pubblico, con alcuni che mettono in dubbio l'affidabilità di tali affermazioni. Nel frattempo, l'attenzione si concentra sulle reazioni che queste dichiarazioni hanno suscitato.

Nell'ultima puntata del podcast del figlio Donald Trump Jr, pubblicata il 14 aprile, si è fatta luce in modo inaspettato sulle ragioni di questa mania. Ospite della trasmissione, e vicino al clan repubblicano, il medico Mehmet Oz ha riferito di una ferma convinzione dell'inquilino della Casa Bianca: quella che le bibite - in particolare le versioni dietetiche - facciano bene alla salute. perché «uccidono» il cancro. «Vostro padre è convinto che le bibite dietetiche facciano bene perché fanno morire l'erba quando gliele versate addosso», spiega il medico rivolgendosi a Trump Jr. Il ragionamento, a dir poco lineare, è il seguente: se queste bevande sono in grado di distruggere le piante, potrebbero altrettanto facilmente attaccare le cellule cancerogene del corpo umano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Secondo Donald Trump, le bibite gassate fanno bene e «uccidono» il cancro

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