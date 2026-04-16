Una docente è deceduta improvvisamente durante l'orario di lezione in una scuola superiore di Palermo, suscitando sconcerto tra studenti e colleghi. La notizia ha acceso un dibattito sulla condizione di salute degli insegnanti e sul carico di lavoro che affrontano quotidianamente. La scuola ha interrotto le attività e sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.

La scomparsa improvvisa della professoressa Giovanna Somma, avvenuta mentre era impegnata a insegnare presso il Liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, ha scosso profondamente la comunità scolastica e sollevato un interrogativo urgente sulla salute dei lavoratori nell’istruzione. Il tragico evento si è consumato durante le normali attività didattiche, nonostante i tempestivi interventi dei soccorsi e i tentativi di rianimazione effettuati sul posto, che purtroppo non hanno potuto cambiare l’esito fatale della vicenda. Il peso invisibile della professione docente tra stress e precarietà logistica. L’accaduto ha riacceso un dibattito...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Docente muore in classe a Palermo: allarme sul carico dei prof

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