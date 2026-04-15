Prof si accascia mentre interroga un alunno e muore in classe a Palermo | inutile l'intervento dei colleghi
In una scuola di Palermo, durante una lezione, una docente di lettere è caduta a terra mentre interrogava uno studente. Nonostante l'intervento immediato dei colleghi, la professoressa è deceduta in classe. L'episodio è avvenuto in una scuola superiore del centro città e sono ancora in corso le verifiche sulle cause del decesso. La classe è stata evacuata e sono stati attivati i servizi di emergenza.
La tragedia in una classe quarta del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo dove la professoressa di lettere Giovanna Somma stava facendo lezione. Inutili i soccorsi dei colleghi e poi dei sanitari del 118.🔗 Leggi su Fanpage.it
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