Prof si accascia mentre interroga un alunno e muore in classe a Palermo | inutile l'intervento dei colleghi

In una scuola di Palermo, durante una lezione, una docente di lettere è caduta a terra mentre interrogava uno studente. Nonostante l'intervento immediato dei colleghi, la professoressa è deceduta in classe. L'episodio è avvenuto in una scuola superiore del centro città e sono ancora in corso le verifiche sulle cause del decesso. La classe è stata evacuata e sono stati attivati i servizi di emergenza.