Dl sicurezza al via da martedì in Senato Iter in salita

Il decreto sicurezza entrerà in discussione in commissione Affari costituzionali del Senato a partire da martedì. Dopo aver ricevuto la firma del Capo dello Stato, il provvedimento ha subito un percorso complesso e lungo, che si appresta ora a proseguire nelle aule parlamentari. La discussione si preannuncia intensa, con possibili sviluppi lungo il cammino legislativo.

Roma, 26 feb. (askanews) – Il decreto sicurezza, varato dal governo il 5 febbraio scorso dopo una lunghissima gestazione e giunto alla firma del Capo dello Stato solo due giorni fa, inizierà martedì prossimo il suo iter in commissione Affari costituzionali del Senato. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, interpellato a margine del Consiglio dei ministri di oggi, ha tenuto a sottolineare che non è stata fatta "nessuna modifica sostanziale" rispetto al testo approvato dal Cdm.

