Joe Kent ha dichiarato durante un’intervista trasmessa online che Israele avrebbe trascinato gli Stati Uniti in guerra, suscitando molte polemiche. Nella stessa conversazione, ha anche riferito di numerose domande senza risposta rivolte a Charlie Kirk, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze. La discussione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, generando numerose reazioni sui social.

In un’intervista esplosiva andata in onda ieri sera sul suo show online, l’ex conduttore Fox News Tucker Carlson ha ospitato Joe Kent, l’ex direttore del National Counterterrorism Center (Nctc) che si è dimesso appena pochi giorni prima proprio per protestare contro l’entrata in guerra degli Stati Uniti contro l’Iran. Kent, uno dei più stretti collaboratori dell’amministrazione Trump in materia di antiterrorismo, non ha usato giri di parole: ha accusato Israele di aver spinto Washington verso il conflitto e ha collegato l’assassinio di Charlie Kirk – uno dei più fedeli consiglieri di Trump, ucciso nel settembre 2025 – alla sua netta opposizione alla guerra e al suo desiderio di “ripensare il rapporto con gli israeliani”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Joe Kent a Carlson: “Israele ci ha trascinato in guerra. Su Charlie Kirk tante domande senza risposta”

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Che le dimissioni del capo dell’Antiterrorismo Usa, Joe Kent, in dissenso sulla guerra in Iran, fosse la spia di un disagio più ampio, lo si è visto chiaramente nell’audizione al Senato della responsabile nazionale dell’intelligence di Donald Trump. Tulsi Gabbar - facebook.com facebook

Le dimissioni di Joe #Kent sono la prima vera crepa nell’Amministrazione #Trump e segnalano il malessere crescente nel mondo #MAGA per la guerra in #Iran. Ma se la crepa si trasformerà in una frattura è ancora tutto da vedere. #ISPIDailyFocus: ispionline.i x.com