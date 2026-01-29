A Chieti e Bucchianico i sopralluoghi della commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto idrogeologico FOTO

Questa mattina, la commissione parlamentare d’inchiesta ha visitato i territori di Chieti e Bucchianico. I membri hanno effettuato sopralluoghi per verificare le condizioni del territorio e capire meglio il rischio idrogeologico e sismico che interessa queste zone. La visita si inserisce in un’indagine più ampia sul dissesto idrogeologico in tutta Italia.

Mattinata di incontri e sopralluoghi per l'arrivo della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Presieduta dall'onorevole Pino Bicchielli, con il vicepresidente Luciano D’Alfonso, che sarà il referente per l’Abruzzo, dopo il sopralluogo nell’area dissestata di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Chieti Bucchianico

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico ha effettuato un sopralluogo a Chieti e Bucchianico, due zone interessate da recenti frane.

La commissione parlamentare sul rischio idrogeologico ha dedicato una seduta a Chieti e Bucchianico, analizzando l’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Chieti Bucchianico

Argomenti discussi: Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico, una seduta dedicata a Chieti e Bucchianico; Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico, una seduta dedicata a Chieti e Bucchianico; Le frane di Chieti e Bucchianico, sopralluogo della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico; Rischio idrogeologico, il giorno della commissione.

Rischio idrogeologico, sopralluoghi e audizioni: la Commissione parlamentare arriva a ChietiCronaca Chieti - 28/01/2026 17:55 - Missione istituzionale tra Chieti e Bucchianico, focus su frane e dissesto: incontri con sindaci, prefetto e vertici regionali per fare il ... abruzzo24ore.tv

Rischio idrogeologico, il giorno della commissioneA Bucchianico e Chieti sopralluoghi e audizioni su frane e provvedimenti. Nei due centri, centinaia le persone sgomberate ... rainews.it

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in missione a Chieti e Bucchianico - facebook.com facebook