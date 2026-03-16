Dissesto Bucchianico protesta per l’esclusione dalla cabina di regia | il sindaco Di Lizio chiede chiarimenti

A Bucchianico si alza la protesta dopo l’esclusione dalla cabina di regia sulla gestione dei fondi per il dissesto idrogeologico. Il sindaco chiede chiarimenti sulla decisione e sulla ripartizione delle risorse destinate alla ricostruzione. La questione riguarda la governance dei fondi e il coinvolgimento delle amministrazioni locali nel processo decisionale. La polemica si inserisce nel contesto della gestione del dissesto nell’area Chieti-Bucchianico.

Prosegue la polemica sulla gestione dei fondi e sulla governance della ricostruzione legata al dissesto idrogeologico nell’area Chieti-Bucchianico. A sollevarla è il sindaco Renzo Di Lizio, che contesta l’esclusione del proprio Comune dalla cabina di regia istituita per coordinare gli interventi. Il primo cittadino definisce “incomprensibile e grave” la decisione di non includere Bucchianico nell’organismo che dovrà seguire le attività di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. Di Lizio ha quindi chiesto la sospensione della costituzione della cabina di coordinamento e una revisione delle modalità con cui sono state effettuate le nomine. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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