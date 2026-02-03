La Festa del Cinema di Roma ha mostrato in anteprima il trailer e il poster di

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, La Lezione di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, arriverà nelle sale il 5 marzo distribuito da Vision Distribution. La Lezione è prodotto da Roberto Sessa ed è una produzione Picomedia,società del gruppo Asacha e parte di Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. L’opera è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La lezione | trailer e poster in arrivo nelle sale il 5 marzo

Approfondimenti su Festa del Cinema Roma

La lezione, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Stefano Mordini. Un film con Matilda De Angelis, Eugenio Franceschini, Stefano Accorsi, Marlon Joubert. Da giovedì 5 marzo al cinema. mymovies.it

La lezione, il trailer dello psicodramma thriller di Matilda De AngelisUn film che inizia come un legal thriller, si trasforma in uno psicodramma e assume infine le inaspettate forme di un Kammerspiel, così veniva presentato ... ciakmagazine.it

