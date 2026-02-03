La lezione | trailer e poster in arrivo nelle sale il 5 marzo

Da universalmovies.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Festa del Cinema di Roma ha mostrato in anteprima il trailer e il poster di

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, La Lezione  di  Stefano Mordini  con  Matilda De Angelis  e  Stefano Accorsi, arriverà nelle sale il  5 marzo  distribuito da  Vision Distribution. La Lezione  è prodotto da  Roberto Sessa  ed è una produzione  Picomedia,società del gruppo Asacha e parte di Fremantle, e  Vision Distribution, in collaborazione con  Sky. L’opera è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

la lezione trailer e poster in arrivo nelle sale il 5 marzo

© Universalmovies.it - La lezione | trailer e poster in arrivo nelle sale il 5 marzo

Approfondimenti su Festa del Cinema Roma

Finché morte non ci separi 2 | Il trailer del film in arrivo nelle sale

The History of Sound | trailer e poster, dal 26 marzo nei cinema

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Festa del Cinema Roma

Argomenti discussi: La (vera) scuola di oggi al cinema: nuovi film consigliati, oltre gli stereotipi (e che non lasciano sereni...); Le cose non dette, il film di Muccino ha un finale thriller tra silenzi tossici, il rifiuto di invecchiare e figli che diventano mostri; The Dangers in My Heart - The Movie, il trailer ufficiale del film [HD]; Le cose non dette, la recensione: il ritorno di Muccino alla sua forma migliore.

la lezione trailer eLa lezione, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Stefano Mordini. Un film con Matilda De Angelis, Eugenio Franceschini, Stefano Accorsi, Marlon Joubert. Da giovedì 5 marzo al cinema. mymovies.it

la lezione trailer eLa lezione, il trailer dello psicodramma thriller di Matilda De AngelisUn film che inizia come un legal thriller, si trasforma in uno psicodramma e assume infine le inaspettate forme di un Kammerspiel, così veniva presentato ... ciakmagazine.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.