È stato reso disponibile il trailer in italiano del film “Kokuho – Il maestro di kabuki”, che uscirà nelle sale italiane il 30 aprile. La produzione ha distribuito il video promozionale attraverso i canali ufficiali, offrendo una prima anteprima delle immagini e dei contenuti che caratterizzeranno il lungometraggio. La pellicola si focalizza sulla figura di un maestro di kabuki, un’arte teatrale tradizionale giapponese.

Fenomeno culturale, successo al botteghino senza precedenti in Giappone: questa sontuosa opera capace di coniugare la grandiosità stilistica alla profondità narrativa, ha già fatto molto parlare di sé sin dalla sua anteprima alla Quinzaine di Cannes. All’entusiasmo pressoché unanime della critica internazionale, si è aggiunto anche quello di una star del calibro di Tom Cruise, che non si è risparmiato nei suoi elogi alle straordinarie performance del cast in occasione dell’uscita negli Stati Uniti. Ora, il film è pronto a conquistare anche il pubblico italiano e si preannuncia come uno degli appuntamenti cinematografici più interessanti della stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disponibile il trailer italiano di “Kokuho – Il maestro di kabuki”, in arrivo nelle sale il 30 aprile

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