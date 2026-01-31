L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che da ora i contribuenti possono inserire il Cup, il Codice Unico di Progetto, direttamente nelle fatture elettroniche. La novità punta a semplificare le operazioni: se si sbaglia o si dimentica di metterlo, si può correggere facilmente. Per ora, si tratta di un modo pratico per evitare errori e rendere più semplice la gestione delle pratiche fiscali.

L’Agenzia delle Entrate va incontro ai contribuenti che devono inserire il Cup ( Codice Unico di Progetto ) all’interno delle fatture elettroniche, rendendo più facile rimediare a delle dimenticanze o a degli errori materiali. Sul portale Fatture e Corrispettivi viene messo a disposizione un nuovo servizio che serve a modificare o a inserire questo importante dato nei documenti relativi ad acquisti, che sono stati oggetto di incentivi pubblici. Ad annunciare la novità è stata la stessa AdE, che ha messo a disposizione, in questo modo, un prezioso strumento per facilitare il lavoro contabile delle aziende. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il Cup può essere inserito in fattura. A cosa serve e come funziona il nuovo servizio

