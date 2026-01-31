Il Cup può essere inserito in fattura A cosa serve e come funziona il nuovo servizio
L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che da ora i contribuenti possono inserire il Cup, il Codice Unico di Progetto, direttamente nelle fatture elettroniche. La novità punta a semplificare le operazioni: se si sbaglia o si dimentica di metterlo, si può correggere facilmente. Per ora, si tratta di un modo pratico per evitare errori e rendere più semplice la gestione delle pratiche fiscali.
L’Agenzia delle Entrate va incontro ai contribuenti che devono inserire il Cup ( Codice Unico di Progetto ) all’interno delle fatture elettroniche, rendendo più facile rimediare a delle dimenticanze o a degli errori materiali. Sul portale Fatture e Corrispettivi viene messo a disposizione un nuovo servizio che serve a modificare o a inserire questo importante dato nei documenti relativi ad acquisti, che sono stati oggetto di incentivi pubblici. Ad annunciare la novità è stata la stessa AdE, che ha messo a disposizione, in questo modo, un prezioso strumento per facilitare il lavoro contabile delle aziende. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondimenti su Agenzia Delle Entrate
Salute, il nuovo «portale» di ChatGPT: come funziona e a che cosa serve
OpenAI ha lanciato una nuova sezione di ChatGPT dedicata alla salute, sviluppata in collaborazione con medici di diversi paesi.
“Segnala la truffa”: il servizio gratuito di Altroconsumo contro le frodi online. Di che cosa si tratta e perché può essere utile ai consumatori
Ultime notizie su Agenzia Delle Entrate
Argomenti discussi: Fatture elettroniche, attivo il servizio di integrazione del CUP; Roma - Torna la Carnival Cup: tutti in campo dal 24 gennaio al 14 febbraio; Per la prima volta in Italia: l’America’s Cup si assegna a Napoli nel 2027; Sentenza 542/2026 su CUP, avvocato: tariffa forfettaria di 800 euro inderogabile; efficacia retroattiva.
Torna la truffa del CUP: come riconoscere l’SMS ingannevoleTruffa del CUP: torna l’SMS con importanti comunicazioni e numeri a pagamento. Come riconoscerla ed evitare costi imprevisti. blogsicilia.it
e-fattura: disponibile il servizio web per integrare il codice CUPA partire dal 27 gennaio 2026, è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il servizio web per l’integrazione del codice ... ipsoa.it
Un enorme grazie a Parmigiano Reggiano, Decathlon e Cabrioni per essere stati al nostro fianco durante la Moma Winter Cup Il loro supporto è stato fondamentale e ha reso possibile questo evento, regalando ai nostri ragazzi un’esperienza ancora pi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.