DIRETTA Fiorentina-Como 1-3 triplice fischio al Franchi

Questa sera si è conclusa con un risultato sorprendente la sfida tra Fiorentina e Como al Franchi. I toscani hanno subito una sconfitta netta, finendo sotto 3-1. Dopo il primo tempo senza reti, il Como ha preso il controllo del gioco e ha segnato tre gol, compreso quello di Morata, che ha solo dovuto spingere in rete un cross di Khun. La Fiorentina ha tentato di reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato. La partita si è conclusa con il triplice fischio, lasciando i tifosi viola delusi.

88' Kuhn si conquista un fallo, commesso da Fortini. Secondi preziosi per il Como. 84' NICO PAZ! Conclusione di prima intenzione dal limite dell'area, stavolta Christensen blocca a terra. 81' Fioccano i cartellini gialli: stavolta è Khun a prenderselo per un fallo su Fabbian. 80' Fallo di Comuzzo su Nico Paz e cartellino giallo anche per il difensore viola. 79' Palla quasi sempre in possesso del Como, Fiorentina in difficoltà, i viola non riescono a spezzare il palleggio della squadra di Fabregas. 76' Nico Paz entra in scivolata su Gudmundsson: fallo e giallo per il talento del Como.

