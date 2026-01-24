DIRETTA Fiorentina-Cagliari 1-2 Brescianini accorcia le distanze

Segui l’andamento della partita tra Fiorentina e Cagliari, terminata con il risultato di 1-2. Brescianini ha segnato un gol importante per la Fiorentina, riducendo le distanze. Aggiorna la diretta per tutte le novità e i commenti in tempo reale sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA75' Solomon sterza e allarga a destra su Dodo, cross basso verso il secondo palo girato in rete dal centrocampista viola che anticipa Ze Pedro e batte Caprile. Partita riaperta al Franchi.73' GOOOOOOLLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! HA SEGNATO BRESCIANINI!71'.

Diretta gol Serie A: Adopo accorcia le distanze e fa 2-1 in Cremonese CagliariIn occasione della 19ª giornata di Serie A, si segnala il gol di Adopo che porta la Cremonese sul 2-1 contro il Cagliari.

Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Fiorentina 1-2, accorcia le distanze Fabbian Segui la diretta della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Bologna-Fiorentina e altre sfide della 21ª giornata.

Fiorentina-Cagliari 0-1, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!34' - Caprile para su Gudmundsson! Dodo serve nello spazio l'islandese che salta Mazzitelli e calcia in porta, trovando sulla sua strada il portiere rossoblù. firenzeviola.it

