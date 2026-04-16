Il 16 aprile 2026 viene pubblicato un nuovo episodio di #DimmiLaVerità. In questa puntata, la deputata della Lega fornisce dettagli sulla manifestazione che si terrà a Milano sabato 18 aprile. Viene illustrato il programma dell’evento e vengono condivise alcune dichiarazioni sul motivo della mobilitazione. Nessun altro particolare oltre a questi elementi viene fornito nel comunicato.

Ecco #DimmiLaVerità del 16 aprile 2026. La deputata della Lega Rebecca Frassini illustra i contenuti della manifestazione di sabato 18 a Milano. Ecco #DimmiLaVerità del 15 aprile 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Ecco #DimmiLaVerità del 14 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i rischi di una crisi energetica dovuta al blocco di Hormuz. Ecco #DimmiLaVerità del 13 aprile 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché il blocco navale di Trump a Hormuz è rischiosissimo e di difficile attuazione. Ecco #DimmiLaVerità del 10 aprile 2026. Il nostro Alessandro Rico ci parla della inaudita tensione tra amministrazione Trump e Vaticano.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Rebecca Frassini (Lega): «Tutto sulla manifestazione di sabato 18 a Milano»

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