Dimmi La Verità | Fabrizio Cecchetti Lega | A Milano l' insicurezza è un' emergenza

Fabrizio Cecchetti, deputato della Lega, torna a parlare dell’emergenza sicurezza a Milano. In un’intervista, si schiera dalla parte degli agenti di polizia e denuncia un aumento della criminalità che preoccupa cittadini e forze dell’ordine. Le strade della città sono sotto osservazione e l’attenzione si concentra sui problemi di ordine pubblico.

Ecco #DimmiLaVerità del 28 gennaio 2026. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti si schiera dalla parte del poliziotto e commenta l'emergenza sicurezza a Milano.

