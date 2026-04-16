Dimensionamento scolastico regionale Anp Calabria approva il piano ma segnala criticità

L’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp) Calabria ha partecipato a un incontro con la Regione riguardo al piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 202728. Durante l’incontro, l’associazione ha approvato il piano, ma ha anche evidenziato alcune criticità legate al dimensionamento scolastico regionale. La discussione si è concentrata sulle proposte di riorganizzazione e sulle possibili problematiche emerse.

L'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp) Calabria, ha preso parte a un incontro con la Eegione sul piano di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno 202728.A margine dell'incontro, l'associazione ha espresso generale condivisione dei criteri.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Dimensionamento scolastico: confermato il provvedimento, ma rassicurazioni sulla gestione delle criticitàI genitori degli studenti di Città di Castello hanno incontrato il commissario ad acta presso l'Ufficio scolastico regionale per discutere sulle... Giunta regionale approva il Piano Regionale Integrato della SaluteLa Giunta regionale della Basilicata ha approvato il nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona 2026-2030, un... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Dimensionamento scuole Calabria, Anp: Nessun taglio, ma dubbi sui corsi serali. Dimensionamento scolastico in Calabria, Micheli: nessun accorpamentoL’assessore regionale all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, dopo l’incontro dei giorni scorsi con la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Loredana Giannicola, e dei rapprese ... strettoweb.com Scuola in Calabria, niente accorpamenti per il 2027-2028Nessun accorpamento scolastico previsto in Calabria per l’anno 2027-2028. È quanto emerso dal tavolo tecnico sul Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta ... calabria.gazzettadelsud.it